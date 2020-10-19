MasterChef 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Ekim MasterChef fragmanı | MasterChef son bölüm izle! 18 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?
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MasterChef 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Ekim MasterChef fragmanı | MasterChef son bölüm izle! 18 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

19.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:52

18 Ekim Pazar günü ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında yepyeni tarifler yapıldı. Peki, MasterChef 81. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 18 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu? MasterChef eleme adayları da belli oldu.

MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. Yarışmacıların azalmasıyla birlikte ortalık daha da kızışıyor. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalışıyor ve dört eleme adayı daha belli olacak. Üç aşamalı olacak olan bölümde yarışmacılar yine kendi özgün tariflerini en güzel sunumla birlikte şeflere sunmalı.

18 EKİM MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLDU?

Birbirinden lezzetli yemekler yapan yarışmacılar zorlu süreçler ile baş ediyor. 19 Ekim tarihinde yayınlanacak olan 81. bölümde de 3 aşamalı bir mönü istendi.

İlk aşamada yarışmacılar soğuk sandviç yapacak.

MASTERCHEF 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazar günü yaşanan heyecandan sonra eleme adaylarının kimler olacağı çok merak edildi. MasterChef 81. bölüm fragmanında gösterilenler de heyecanı artıracak gibi.

MasterChef 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Ekim MasterChef fragmanı | MasterChef son bölüm izle! 18 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

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