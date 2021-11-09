Masterchef 8 Kasım takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?
Masterchef'te bugün 8 Kasım günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Safanur olurken kırmızı takım kaptanı için Safanur, Mert'i seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 8 Kasım takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...
Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 8 Kasım kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?
Mavi takım kaptanlığını Safanur kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.
Kaptanlık seçme oyununda jüriler pide yapılmasını istedi. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı oldu.
8 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, pide yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçiliyor.
En beğenilen 2 tabak:
- Tahsin
- Safanur
- 2. olan yarışmacı : Tahsin
- 1. olan yarışmacı : Safanur
En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi pideyi Safanur yaptı. Safanur mavi takım kaptanı oldu. Safanur kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.
- MAVİ TAKIM KAPTANI : SAFANUR
- KIRMIZI TAKIM KAPTANI : MERT
8 Kasım Pazartesi yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde.
- - Safanur
- - Eren
- - Hasan
- - Tahsin
- - Dilara
- - Pelin
- - Mert
- - Sergen
- - Azize
- - Araz
- - Burcu
Birazdan Mert düelloyu kazandığı için Mavi takımdan bir oyuncuyu kendi takımına alacak.
Mert sahip olduğu avantajı kullanmak istemedi ve Mavi takımdan bir oyuncu ile kendi takımındaki bir oyuncuyu değiştirmedi. Böylelikle takımlar aynı kalmış oldu.