Masterchef 8 Kasım takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 8 Kasım kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanlığını Safanur kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.

8 KASIM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler pide yapılmasını istedi. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı oldu.

8 KASIM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

8 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, pide yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçiliyor.

En beğenilen 2 tabak:

- Tahsin

- Safanur

2. olan yarışmacı : Tahsin

1. olan yarışmacı : Safanur

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi pideyi Safanur yaptı. Safanur mavi takım kaptanı oldu. Safanur kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

MAVİ TAKIM KAPTANI : SAFANUR

SAFANUR KIRMIZI TAKIM KAPTANI : MERT

8 Kasım Pazartesi yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

- Safanur

- Eren

- Hasan

- Tahsin

- Dilara

- Pelin

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

- Mert

- Sergen

- Azize

- Araz

- Burcu

Birazdan Mert düelloyu kazandığı için Mavi takımdan bir oyuncuyu kendi takımına alacak.

Mert sahip olduğu avantajı kullanmak istemedi ve Mavi takımdan bir oyuncu ile kendi takımındaki bir oyuncuyu değiştirmedi. Böylelikle takımlar aynı kalmış oldu.

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