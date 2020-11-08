Masterchef 8 Kasım dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef bugün 8 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?