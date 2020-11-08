Masterchef 8 Kasım dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Kasım eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
08.11.2020 23:06 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:10
Masterchef bugün 8 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?
Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 8 Kasım Pazar dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?
8 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı yendi. Haliyle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat kazandı. Yapılan oylamada 3. eleme adayı Uğur oldu.
Dokunulmazlığı kazanan isim : SERHAT
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı : Furkan
2. eleme adayı : Barbaros
3. eleme adayı : Uğur
Buna göre Furkan, Barbaros ve Uğur kendi aralarında haftanın son dokunulmazlık oyununu oynayacak. Kaybeden yarışmaya veda edecek.