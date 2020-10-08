MasterChef 8 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayları kimler?
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MasterChef 8 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayları kimler?

08.10.2020 23:25 | Son Güncelleme: 08.10.2020 23:38
MasterChef 8 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayları kimler?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Mavi takımın 4-1 dokunulmazlığı kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 8 Ekim Perşembe bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 8 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF 8 EKİM PERŞEMBE DOKUNULMAZLIK YEMEĞİ NEDİR?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Danilo Şef'in özel tarifi "Yeşil Kuzu Dövmesi" yemeği yapılması istendi. Bu yemeğe göre kim dokunulmazlığı kazandı? Şimdi hep birlikte öğrenelim.

8 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Eray kazandı. Eray'ın 5. dokunulmazlığı oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu Eray kazandı. Eray eleme adayı olarak Berker'i söyledi. 2. eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda belirlenecek.

1. Eleme adayı: Berker

2. Eleme adayı: -

MAVİ TAKIM KADROSU

Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker, Walison

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