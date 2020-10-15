MasterChef 79. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle! 15 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?
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MasterChef 79. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle! 15 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

15.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:47
MasterChef 79. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle! 15 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

15 Ekim Perşembe ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında İspanyol rüzgarları esti. Peki, MasterChef 79. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle! 15 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. İspanya lezzetleri birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayan yarışmacılar zorlu anlar yaşadı? Peki, 15 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

15 EKİM MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLDU?

Birbirinden lezzetli İspanya yemekleri yapan yarışmacılar 5 çeşit yemek yapılmasını istedi. Şefler, çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı çeşitlerinin İspanyol menüsü birlikte yapılmasını istedi. Yapılan yemekler arasında;

Soğuk Tapas

Sıcak Tapas

Paella

Churros

79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

15 Ekim tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi devam etti. Hemen hemen tüm tabaklar oldukça beğenildi ve bu durum şefleri zorladı. Peki, yarınki MasterChef yarışmasında neler olacak? 79. bölüm MasterChef Türkiye fragmanı yayınlandı mı? Henüz MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

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