MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
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MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle

14.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:16

MasterChef Türkiye 2020, 77. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Sevilen lezzet yarışması TV8'de müdavimlerinin beğenisine sunuluyor. MasterChef 78. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Peki, MasterChef son bölümde neler oldu?

TV8'in iddialı yapımlarından MasterChef Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın salı günü ekrana gelen bölümünde takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamıştı. MasterChef eleme adayları kim? İşte, MasterChef 78. bölüm detayları...

MasterChef Türkiye son bölüm izle...

MASTERCHEF TÜRKİYE 78. BÖLÜM FARGMANI EKRANA GELDİ!

Haftanın en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Buna göre, mavi takımın kaptanı Uğur, Sefa'nın kaptanlığındaki kırmızı takıma karşı mücadele verecek. Her iki takım İspanya mutfağı ile ekrana geliyor.

MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

13 Ekim Salı günü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı ve ardından kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynadı. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Ayyüce kazanarak ilk eleme adayı olarak Didem'i söyledi. İkinci aday ise Özgün oldu.

MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle

MASTERCHEF TAKIMLARI 2020

MAVİ TAKIM: Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru

KIRMIZI TAKIM: Sefa, Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem

MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle

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