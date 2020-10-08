MasterChef 73. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef son bölümde neler yaşandı? MasterChef
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MasterChef 73. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef son bölümde neler yaşandı? MasterChef

08.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:47
MasterChef 73. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef son bölümde neler yaşandı? MasterChef

Bu akşam yeni bölümü Tv 8 ekranlarında gelecek olan MasterChef Türkiye yarışmasında neler olacak? MasterChef 72. bölümünde neler oldu? MasterChef 73. bölüm fragmanı izle!

Heyecanla devam eden MasterChef yarışmasında 2. takım yarışması bu akşama gerçekleşecek. Heyecanın hız kesmediği yarışmada neler olacak? MasterChef 72. bölümde neler oldu? MasterChef 73. bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF BÖLÜM FRAGMANI

Haftanın 2. takım yarışmasında sular durulmuyor. 8 Ekim Perşembe yayınlanacak bölümde kök sebzeler ile yarışmacılar yemekler yapacak. Esra ve Eray arasında tartışmanın yaşanması sonucu sonucunda Serhat müdahale oluyor.

MASTERCHEF 73. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!

MasterChef 73. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef son bölümde neer yaşandı? MasterChef

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çekişmeli geçen haftada şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, 72. bölümde sokak lezzetlerine yer verildi. Yarışamacılar iskender, pilav üstü et döner, tombik ekmek döner ve dürüm döner ile juri karşısına çıktı.

MasterChef 73. bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef son bölümde neer yaşandı? MasterChef

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