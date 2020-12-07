MasterChef 7 Aralık takımlar belli oldu mu? 7 Aralık Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 7 Aralık MasterChef takımları belli oldu mu?

7 Aralık MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? MasterChef Emir kimdir? MasterChef Sefa kimdir?