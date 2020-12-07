MasterChef 7 Aralık takımlar belli oldu mu? 7 Aralık Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 7 Aralık MasterChef takımları belli oldu mu?
07.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:33
7 Aralık MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? MasterChef Emir kimdir? MasterChef Sefa kimdir?
Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 7 Aralık düelloyu kim kazandı?
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanlığını Sefa kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.
7 ARAALIK MASTERCHEF SON KAPTANLIK DÜELLOSU ÖDÜLÜ NE?
Şeflerin açıklamasına göre bu hafta da bir ödül belirlenecek ve avantajlı olan mavi takıma ödül verilecek!
MAVİ TAKIM OYUNCULARI
Sefa
Barbaros
Serhat
KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI
Emir
Özgül
Eray