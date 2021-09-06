Masterchef 6 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler?
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Masterchef 6 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef 6 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler?
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Masterchef'te bugün 6 Eylül günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Hasan olurken kırmızı takım kaptanı için Hasan, Safanur'u seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 6 Eylül takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...

Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 6 Eylül kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanlığını Hasan kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Safanur oldu.

6 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yapılan yarışmada jüriler Hasan'ın tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Hasan haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak.

  • 6. olan yarışmacı : Burcu
  • 5. olan yarışmacı : Dilara
  • 4. olan yarışmacı : Tahsin
  • 3. olan yarışmacı : Azize
  • 2. olan yarışmacı : Mert
  • 1. olan yarışmacı : Hasan

MAVİ TAKIM KAPTANI OLAN YARIŞMACI : HASAN

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : SAFANUR

Bu sonuçlara göre Hasan mavi takım kaptanı seçildi. Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Safanur'u seçti ve kırmızı takım kaptanı Safanur oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

- Hasan

- Sergen

- Eren

- Şükrü

- Tahsin

- Mustafa

- Milhan

- Tunahan

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

- Safanur

- İbrahim

- Burcu

- Emre

- Dilara

- Azize

- Mert

- Hamza

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