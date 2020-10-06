Masterchef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Döner oyununu hangi takım kazandı?
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Masterchef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Döner oyununu hangi takım kazandı?

06.10.2020 22:56 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:59
Masterchef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Döner oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te bugün 6 Ekim Salı 2020 tarihinde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım döner yemeği için dokunumazlıkta kıyasıya mücadele etti. Peki hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

MasterChef Türkiye bu akşam Döner tarifleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi dokunulmazlık kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

6 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunununu 3-2 Mavi takım kazandı.

Masterchef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Döner oyununu hangi takım kazandı?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık henüz sonuçlanmadı. Sonuçlandığında yazacağız. Takipte kalabilirsiniz.

ELEME ADAYLI KİM OLDU?

1. Eleme adayı: -

2. Eleme adayı: -

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