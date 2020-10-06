Masterchef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Döner oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te bugün 6 Ekim Salı 2020 tarihinde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım döner yemeği için dokunumazlıkta kıyasıya mücadele etti. Peki hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?