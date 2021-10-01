Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 30 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? Kırmızı takım eleme adayları? - Haberler
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Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 30 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? Kırmızı takım eleme adayları?

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Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 30 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? Kırmızı takım eleme adayları?

Masterchef'te 30 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Emre'nin tabağı seçildi ve Emre 5. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 30 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? Kırmızı takım eleme adayları kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 30 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler?

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 4 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Her zarf içerisinde 4 oy mevcuttur. Toplam 36 oy verilecek. 18'i geçen kazanmış olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemekler ve kazanan takımlar:

  • Kabak çiçeği dolması : 9-0 mavi takım kazandı
  • Tepsili içli köfte : 7-2 mavi takım kazandı
  • İslim kebabı : 6-3 mavi takım kazandı
  • Haşhaşlı revani tatlısı : 5-4 mavi takım kazandı

TOPLAM SKOR

MAVİ TAKIM 27 - 9 KIRMIZI TAKIM Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

En iyi seçilen 2 tabak: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

  • - Burcu
  • - Emre

Kazanan İsim : EMRE

Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 30 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? Kırmızı takım eleme adayları?

30 Eylül Perşembe günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu Emre kazandı ve 5. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. 6. eleme adayı ise Safanur oldu.

Buna göre haftanın tüm eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Milhan
  • 2. eleme adayı : Araz
  • 3. eleme adayı : Mustafa
  • 4. eleme adayı : Şükrü
  • 5. eleme adayı : Ateş
  • 6. eleme adayı : Safanur

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Haber: Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 30 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? Kırmızı takım eleme adayları? - Haberler
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