Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 23 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 23 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 23 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 23 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Eren'in tabağı seçildi ve Eren 5. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 23 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 23 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler?

23 EYLÜL PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • 6. olan yarışmacı : Ateş
  • 5. olan yarışmacı : Mert
  • 4. olan yarışmacı : Azize
  • 3. olan yarışmacı : Hasan
  • 2. olan yarışmacı : Burcu
  • 1. olan yarışmacı : Eren

KAZANAN İSİM : EREN Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Eren 5. eleme adayı olarak

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

23 Eylül Perşembe günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu Eren kazandı ve 5. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Mustafa
  • 2. eleme adayı : Sergen
  • 3. eleme adayı : Emre
  • 4. eleme adayı : Hamza
  • 5. eleme adayı : Hasan
  • 6. eleme adayı : -

Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 23 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Şuan oylama devam ediyor. 6. ve son eleme adayı birazdan belli olacak. Takipte kalabilirsiniz...

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Haber: Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 23 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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