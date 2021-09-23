Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler? 23 Eylül Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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23 EYLÜL PERŞEMBE KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

6. olan yarışmacı : Ateş

5. olan yarışmacı : Mert

4. olan yarışmacı : Azize

3. olan yarışmacı : Hasan

2. olan yarışmacı : Burcu

1. olan yarışmacı : Eren

KAZANAN İSİM : EREN Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Eren 5. eleme adayı olarak

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

23 Eylül Perşembe günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu Eren kazandı ve 5. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Mustafa

Mustafa 2. eleme adayı : Sergen

Sergen 3. eleme adayı : Emre

Emre 4. eleme adayı : Hamza

Hamza 5. eleme adayı : Hasan

Hasan 6. eleme adayı : -

Şuan oylama devam ediyor. 6. ve son eleme adayı birazdan belli olacak. Takipte kalabilirsiniz...

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