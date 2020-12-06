Masterchef 5 Aralık bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? Haftanın 2. eleme adayı kim?
Masterchef bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?
Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 5 Aralık Cumartesi dokunulmazlığı kim aldı? 2. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?
5 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı yendi. Haliyle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Eray ve Serhat arasında geçem yarışı Eray kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı : Ebru
2. eleme adayı : Serhat