Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? İlk üçe kim kaldı? BELLİ OLDU Masterchef'te 3 finalist kim?

Masterchef 3 kim oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. MasterChef Türkiye 2021'de Sergen ile Hasan sezonun son finalisti olmak gecenin ilk yemeğini yaptılar. İlk iki turu Sergen 1 puanla önde bitirirken her şey üçüncü yemek sonrası belli olacak. Oylamada en çok puanı alarak birinci olan isim belli oluyor...

MASTERCHEF 3 KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının 2021 yarışmacılarında bu akşam yarışan isimler arasında Hasan ve Sergen yer alıyor. Bu akşam üç ürünle üç farklı tabak yapan isimlerden biri elenecek. Diğeri ise Masterchef 3 finalisti arasında yer alacak. Son puanlara göre ilk üçe giren isim Hasan olurken elenen isim Sergen oldu.

Sergen 61

Hasan 66

NOT: Bugün bir elenen isim olurken üç kişi yarı finale yükseldi. Eleme adayı belli olmamıştır.

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