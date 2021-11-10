MasterChef'in sevilen ismi hastalığa yakalandı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te 11.hafta elenen isim Emre Büber oldu. Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elenen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı ve geri dönüleceği öğrenilmişti. MasterChef'in sevilen isimlerinden Emre Büber'in dönüş biletini Acun Ilıcalı'nın teklifinin iptal ettirdiği öğrenildi.

PARKİNSON TEŞHİSİ KONULDU

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

Ünlü fenomen Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi kahreden bir iddia geldi. Ata Benli'nin söylediğine göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

Emre'nin elenmesine gönlü razı olmayan Acun Ilıcalı, ona hayatının fırsatını sundu. Acun Ilıcalı, yarışmacıya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde cömert bir iş teklifinde bulundu. Avusturya'ya dönmesine gerek kalmayan Emre, bundan böyle hem tedavisini devam ettirip hem de sevdiği işi yapabilecek.