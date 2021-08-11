Masterchef 35. bölüm fragmanı izle! 11 Ağustos Masterchef yeni bölüm fragmanı izle!

Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef 2021'de ana kadro seçimleri nefes kesmeye devam ederken 11 Ağustos bölümünde 9. önlüğün sahibi belli olacak. İşte bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümün tanıtımını haberimizden takip edebilirsiniz.