Masterchef 30 Ağustos takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef'te bugün 30 Ağustos günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Tahsin olurken kırmızı takım kaptanı için Tahsin Emre'yi seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 30 Ağustos takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...

Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 30 Ağustos kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanlığını Tahsin kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Emre oldu.

30 AĞUSTOS MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yapılan yarışmada jüriler Tahsin'in tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Tahsin haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak.

6. olan yarışmacı : Burcu

5. olan yarışmacı : Hasan

4. olan yarışmacı : Sergen

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : İbrahim

1. olan yarışmacı : Tahsin

MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : EMRE

Bu sonuçlara göre Tahsin mavi takım kaptanı seçildi. Tahsin Emre'yi seçti ve kırmızı takım kaptanı Emre oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

- Tahsin

- Eren

- Hasan

- Dilara

- Şükrü

- Mustafa

- Milhan

- Tunahan

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

- Emre

- İbrahim

- Sergen

- Burcu

- Mert

- Hamza

- Fatma

- Safanur