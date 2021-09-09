Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef'te 9 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Emre'nin tabağı seçildi ve Emre 3. aday için Mert'in ismini söyledi. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 9 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

9 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

  • Dana Carpaccio kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Cannelloni kazananı : MAVİ TAKIM
  • Gnocchi kazananı : MAVİ TAKIM
  • Orata All'acqua Pazza kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Osso Buco kazananı : MAVİ TAKIM
  • Zeppole kazananı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

Buna göre kazanan takım 4-3 lük skorla Mavi takım oluyor. Kırmızı takım birazdan bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

9 EYLÜL PERŞEMBE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. En beğenilen tabaklar şöyle:

En iyi 3 tabak:

  • Burcu
  • Dilara
  • Emre

KAZANAN İSİM : EMRE Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Şimdi Emre, 3. eleme adayı söyleyecek.

Emre 3. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Emre 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Emre 3. eleme adayı için Mert'in ismini söyledi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Şuanda Hamza ve İbrahim'in 7-7 beraberliği mevcut. Bu durumda potaya gidecek yarışmacıyı Kaptan Safanur belirleyecek.

4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

4. eleme adayı Hamza oldu.

Eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Azize
  • 2. eleme adayı : Safanur
  • 3. eleme adayı : Mert
  • 4. eleme adayı : Hamza
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Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 9 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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