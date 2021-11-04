Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 3 Kasım Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 3 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 2 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.

MASTERCHEF 3 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

İlk 2 yemeği de mavi takım kazanmıştı.

Haluski kazanan takım : Mavi takım

Aletria kazanan takım : Mavi takım

SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 0 KIRMIZI TAKIM

Buna göre Mavi takım durumu 1-1 e getirdi. Kırmızı takım şuanda kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.

1. eleme adayı : Pelin

2. eleme adayı : Emre

3. eleme adayı : Burcu

4. eleme adayı :

Dilara ve Hasan'dan birisi 4. eleme aday olacak.

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