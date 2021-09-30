Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 29 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 28 EYLÜL HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Milhan ve Araz olmuştu.

MASTERCHEF 29 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE?

Masterchef 29 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı. Bugün 5 farklı ülkenin yemeği düello şeklinde yapılacak. 3 olan kazanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF 29 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda farklı yemekler yapılıyor. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Düello eşleşmeleri ve kazanan takımlar şu şekilde:

1. oyun : Ateş+Mustafa/ Tahsin-Azize : MAVİ TAKIM kazandı

2. oyun : MAVİ TAKIM kazandı

3. oyun : Burcu+Araz/ Sergen+Dilara : KIRMIZI TAKIM kazandı

4. oyun : Safanur+Emre/ Hasan+Pelin : KIRMIZI TAKIM kazandı

5. oyun : Burcu+Araz/ Tahsin+Dilara : MAVİ TAKIM kazandı

Yarışma halen devam ediyor. 3 olan takım kazanacak. Şuan skor 2-1 Mavi takım önde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şuanda 2-2 eşitlik var.

SKOR : MAVİ TAKIM 3 - 2 KIRMIZI TAKIM (3 olan kazanacak)

Mavi takım 3-2 kazandı. Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

29 EYLÜL ÇARŞAMBA KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

En iyi 3 tabak:

- Burcu

- Mustafa

- Safanur

3. olan tabak : Safanur

2. olan tabak : Mustafa

1. olan tabak : Burcu

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Burcu 3. eleme adayı için Mustafa'nın ismini söyledi.

Şuanda oylamada yapılıyor. 4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

Haftanın eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Milhan

Milhan 2. eleme adayı : Araz

Araz 3. eleme adayı : Mustafa

Mustafa 4. eleme adayı : Şükrü

4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

4. eleme adayı Şükrü oldu.