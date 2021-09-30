Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 29 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Burcu'nun tabağı seçildi ve Burcu 3. aday için Mustafa'nın ismini söyledi. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 29 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Milhan ve Araz olmuştu.

Masterchef 29 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı. Bugün 5 farklı ülkenin yemeği düello şeklinde yapılacak. 3 olan kazanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda farklı yemekler yapılıyor. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Düello eşleşmeleri ve kazanan takımlar şu şekilde:

  • 1. oyun : Ateş+Mustafa/ Tahsin-Azize : MAVİ TAKIM kazandı
  • 2. oyun : MAVİ TAKIM kazandı
  • 3. oyun : Burcu+Araz/ Sergen+Dilara : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • 4. oyun : Safanur+Emre/ Hasan+Pelin : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • 5. oyun : Burcu+Araz/ Tahsin+Dilara : MAVİ TAKIM kazandı

Yarışma halen devam ediyor. 3 olan takım kazanacak. Şuan skor 2-1 Mavi takım önde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şuanda 2-2 eşitlik var.

SKOR : MAVİ TAKIM 3 - 2 KIRMIZI TAKIM (3 olan kazanacak)

Mavi takım 3-2 kazandı. Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

En iyi 3 tabak:

  • - Burcu
  • - Mustafa
  • - Safanur

3. olan tabak : Safanur

2. olan tabak : Mustafa

1. olan tabak : Burcu

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Burcu 3. eleme adayı için Mustafa'nın ismini söyledi.

Şuanda oylamada yapılıyor. 4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

Haftanın eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Milhan
  • 2. eleme adayı : Araz
  • 3. eleme adayı : Mustafa
  • 4. eleme adayı : Şükrü

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

4. eleme adayı Şükrü oldu.

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Ali İhsan Su
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 29 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 01:08:42. #1.12#