Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 22 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Tahsin'in tabağı seçildi ve Tahsin 3. aday için Emre'nin ismini söyledi. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 22 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda 8 farklı börek çeşitleri yapılıyor. Jüriler birazdan börekler için oylama yapacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Börekler ve düello eşleşmeleri şu şekilde: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • Puf Böreği : Azize/Şükrü - 1 numara
  • Talaş Böreği : Burcu/Hamza - 6 numara
  • Laz Böreği : Mert/Emre - 3 numara
  • Girit Böreği : Eren/Safanur - 5 numara
  • Kol Böreği : Ateş/Milhan - 7 numara
  • Boşnak Böreği : Hasan/Tahsin - 8 numara
  • Gül Böreği : Mustafa/Dilara - 4 numara
  • Avcı Böreği : Sergen/Araz - 2 numara

Henüz yarışma tamamlanmadı. Kazananlar yarışma sonunda açıklanacak.

  • Puf Böreği kazananı : KIRMIZI TAKIM (ŞÜKRÜ)
  • Talaş Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (BURCU)
  • Laz Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (MERT)
  • Girit Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (EREN)
  • Kol Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (ATEŞ)
  • Boşnak Böreği kazananı : KIRMIZI TAKIM (TAHSİN)
  • Gül Böreği kazananı : -
  • Avcı Böreği kazananı : MAVİ TAKIM (SERGEN)

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

SKOR : MAVİ TAKIM 5 - 2 KIRMIZI TAKIM

Buna göre kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

  • Safanur
  • Dilara
  • Emre
  • Tahsin
  • Milhan
  • Şükrü
  • Hamza
  • Araz

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : TAHSİN

Tahsin 3. eleme adayı için isim söyleyecek.

Tahsin ilk eleme adayı olarak Emre'nin ismini söyledi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dokunulmazlığı kazanan isim Tahsin oldu. Tahsin 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Tahsin 3. eleme adayı için Emre'nin ismini söyledi.

Şuanda oylamada Hamza ve Safanur'un 3-3 beraberliği mevcut. Oylama halen devam ediyor.

4. eleme adayı birazdan açıklanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haftanın eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Mustafa
  • 2. eleme adayı : Sergen
  • 3. eleme adayı : Emre
  • 4. eleme adayı : Hamza

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

4. eleme adayı Hamza oldu.

Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 22 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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