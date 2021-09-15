Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 15 Eylül Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 15 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 15 EYLÜL HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

Tom Yup Soup (Çorba) kazananı : Mavi takım

Tod Mun Pla (Balık köfte) kazananı : Mavi takım

Pad See Ew (Noodle) kazananı : Kırmızı takım

Kızarmış pilav kazananı : Kırmızı takım

Massaman Curry kazananı : Mavi takım

Pla Tod Kratiem (Balık) kazananı : Kırmızı takım

Mangolu Puding (Tatlı) kazananı : Mavi takım

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 Mavi takım kazanıyor.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

15 EYLÜL ÇARŞAMBA KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

En beğenilen 3 tabak:

- Safanur

- Şükrü

- Emre

3. olan tabak : Safanur

2. olan tabak : Şükrü

1. olan tabak : Emre Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KAZANAN İSİM : EMRE

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Emre 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Emre 3. eleme adayı için Tunahan'ın ismini söyledi.

Şuanda oylamada Hasan ve Safanur'un 7-7 beraberliği mevcut. Bu durumda potaya gidecek yarışmacıyı Kaptan Hamza belirleyecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

Eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Burcu

Burcu 2. eleme adayı : Mustafa

Mustafa 3. eleme adayı : Tunahan

Tunahan 4. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı birazdan açıklanacak.

4. eleme adayı Hasan oldu.

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