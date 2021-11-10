Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?
Masterchef'te 10 Kasım günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Eren'in tabağı seçildi ve Eren 3. aday için Dilara'nın ismini söyledi. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 10 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Araz ve Azize olmuştu.
Bugün yapılan takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
Bireysel dokunulmazlıkta şefler 10 Kasım'a özel Sonsuzluk Tabağı'nın yapılmasını istedi.
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı ve Dilara'nın ismini verdi.
Dokunulmazlığı kazanan Eren 3. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı belirlenecek.
- 1. eleme adayı : Araz
- 2. eleme adayı : Azize
- 3. eleme adayı : Dilara
- 4. eleme adayı : Pelin
4. eleme adayı birazdan belli olacak.
Yapılan oylamada 4. eleme adayı Pelin oldu.