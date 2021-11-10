Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 10 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 9 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Araz ve Azize olmuştu.

MASTERCHEF 10 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bireysel dokunulmazlıkta şefler 10 Kasım'a özel Sonsuzluk Tabağı'nın yapılmasını istedi.

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı ve Dilara'nın ismini verdi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Eren 3. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı belirlenecek.

1. eleme adayı : Araz

Araz 2. eleme adayı : Azize

Azize 3. eleme adayı : Dilara

Dilara 4. eleme adayı : Pelin

4. eleme adayı birazdan belli olacak.

Yapılan oylamada 4. eleme adayı Pelin oldu.

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