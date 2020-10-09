Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? 8 Ekim Perşembe Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı? İlk 4 eleme adayı!

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Mavi takımın 4-1 dokunulmazlığı kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki 8 Ekim Perşembe bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 3. ve 4. eleme adayları kimler? 8 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Ekim Perşembe haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mavi takım 4-1 kazandı. Ardından kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oynadı. Bu yarışmanın sonucunda dokunulmazlığı Eray kazandı. Eray 3. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi. Yapılan oylamada ise 4. eleme aday Tanya oldu.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı Berker olurken 4. eleme adayı ise Tanya olmuştur. Buna göre bu haftanın ilk 4 eleme adayı isimleri aşağıdaki gibidir.

1. eleme adayı : Serhat

2. eleme adayı : Walison

3. eleme adayı : Berker

4. eleme adayı : Tanya