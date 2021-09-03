Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir?

Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Masterchef'te 2 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Milhan'ın tabağı seçildi ve Milhan 3. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF HAFTANIN İLK 2 ELEME ADAYI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan , ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası, 6 oyla arkadaşlarında en fazla oy alan Fatma ikinci elenme adayı oldu. Bu hafta eleme potasında 6 kişi arasında yer alacak iki isim Emre ve Fatma oldu.

2 EYLÜL DOKUNULMAZLIK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

4-3 lük skorla kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 3. VE 4. ELEME ADAYI KİMLER?

Bugün dokunulmazlık oyununu Milhan kazandı. Milhan birazdan 3. eleme adayını belirleyecek. Ardından mavi takım oylamasıyla 4. eleme adayı da belirlenmiş olacaktır.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • 1. eleme adayı : Emre
  • 2. eleme adayı : Fatma
  • 3. eleme adayı : Hasan
  • 4. eleme adayı : Dilara

3. ve 4. eleme adayı reklamlardan sonra açıklanacak.

Potaya giden 3. yarışmacı Hasan oldu. Şimdi oylama yapılacak ve 4. eleme adayı belirlenecek. 4. eleme adayı Dilara oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Haluk Levent Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 00:32:06. #1.14#

title