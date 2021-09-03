Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir?

Masterchef'te 2 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Milhan'ın tabağı seçildi ve Milhan 3. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? Masterchef haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı kimdir? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF HAFTANIN İLK 2 ELEME ADAYI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan , ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası, 6 oyla arkadaşlarında en fazla oy alan Fatma ikinci elenme adayı oldu. Bu hafta eleme potasında 6 kişi arasında yer alacak iki isim Emre ve Fatma oldu.

2 EYLÜL DOKUNULMAZLIK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

4-3 lük skorla kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 3. VE 4. ELEME ADAYI KİMLER?

Bugün dokunulmazlık oyununu Milhan kazandı. Milhan birazdan 3. eleme adayını belirleyecek. Ardından mavi takım oylamasıyla 4. eleme adayı da belirlenmiş olacaktır.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Emre

Emre 2. eleme adayı : Fatma

Fatma 3. eleme adayı : Hasan

Hasan 4. eleme adayı : Dilara

3. ve 4. eleme adayı reklamlardan sonra açıklanacak.

Potaya giden 3. yarışmacı Hasan oldu. Şimdi oylama yapılacak ve 4. eleme adayı belirlenecek. 4. eleme adayı Dilara oldu.