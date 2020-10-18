Masterchef 3'lü elemeye kim kaldı? 6'lı elemeyi kazanan üç isim kim? 18 Ekim Pazar üçlü elemeye kalan isimler kimler?

MasterChef Türkiye 18 Ekim 2020 bölümünde 6 isim son eleme potasındaydı. Eleme potasına kimler gitti? 18 Ekim Masterchef elenen kim oldu? Eleme adayları kimler? Masterchef Didem kim? Masterchef Özgül kim? Masterchef Tanya kim?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya elenmemek için yarışıyor.

Emir 1. oldu. En başarılı tabak şeflerin seçimiyle Emir'inki seçildi. Sonrasında Uğur ve Esra'nın tabağı da 2. ve 3. olarak seçildi. Buna göre bu 3 isim dışındakiler son dokunulmazlık oyunu oynayacak. Ardından aralarından bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF'TE 6'LI ELEMEYİ KAZANAN ÜÇ İSİM KİMLER?

6'lı elemede en iyi 3 tabak : Emir - Uğur - Esra

MASTERCHEF'TE 3'LÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Üçlü elemeye kalan isimler : Didem - Esra - Özgül