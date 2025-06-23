MasterChef 3'lü elemeler, 3'lü düellolar ne zaman başlayacak?

MasterChef 3'lü elemeler, 3'lü düellolar ne zaman başlayacak?
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Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu program ilgiyle takip ediliyor. Peki, MasterChef 3'lü elemeler, 3'lü düellolar ne zaman başlayacak?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 3'lü elemeler, 3'lü düellolar ne zaman başlayacak?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2324-2325 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2325-2326 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF 3'LÜ DÜELLOLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef 3'lü elemelerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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