Masterchef 3 ceketi kim kazandı? Dördüncü son önlüğü kim kazandı?

Masterchef 3 ceketi kim kazandı? Masterchef elenen isim kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef çeyrek finalistleri kim? Son önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF 3 CEKETİ KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oluyor. Şef tabağının ardından yaratıcılık oyunuyla yarışan Dilara ve Tahsin arasından bir kişi elendi bir kişi ise üst tura çıkmaya hak kazandı.

Tahsin 46 puanla üst tura çıktı. Dilara ise elenen isim oldu.

Çeyrek finale çıkan isimler Tahsin, Eren, Hasan ve Sergen oldu.

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