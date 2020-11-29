Masterchef 29 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? Haftanın 3. eleme adayı kim?

Masterchef bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?