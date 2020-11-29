Masterchef 29 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? Haftanın 3. eleme adayı kim?
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Masterchef 29 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? Haftanın 3. eleme adayı kim?

29.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:48
Masterchef 29 Kasım bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? Haftanın 3. eleme adayı kim?

Masterchef bugün 29 Kasım Pazar haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. 2. ve 3. eleme adayları kim?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 29 Kasım Pazar dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

8 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı yendi. Haliyle kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Emir kazandı. Şimdi oylama yapılacak ve 3. eleme adayı belli olacak.

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Dokunulmazlığı kazanan isim : EMİR

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Uğur

2. eleme adayı : Sefa

3. eleme adayı : Barbaros

Haftanın ilk 2 eleme aday Uğur ve Sefa oldu. Üçüncü eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Barbaros seçildi.

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