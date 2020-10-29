Masterchef 29 Ekim Perşembe yeni bölüm nerede çekildi? Yeni bölüm hangi ilimizde çekildi?

MasterChef Türkiye 29 Ekim Cumhhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de çekilen özel bölümü ile ekra karşısında olacak! MasterChef yeni bölümleri nerede çekildi? MasterChef nerede ve ne zaman çekildi?