Masterchef 29 Ekim Perşembe yeni bölüm nerede çekildi? Yeni bölüm hangi ilimizde çekildi?
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Masterchef 29 Ekim Perşembe yeni bölüm nerede çekildi? Yeni bölüm hangi ilimizde çekildi?

29.10.2020 20:30 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:34
Masterchef 29 Ekim Perşembe yeni bölüm nerede çekildi? Yeni bölüm hangi ilimizde çekildi?

MasterChef Türkiye 29 Ekim Cumhhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de çekilen özel bölümü ile ekra karşısında olacak! MasterChef yeni bölümleri nerede çekildi? MasterChef nerede ve ne zaman çekildi?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanacak olan özel bölümde Çanakkale'ye konuk oluyor. Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı topraklarda çekilen MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu oynanacak. MasterChef yeni bölümleri nerede çekildi? MasterChef nerede ve ne zaman çekildi?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masterchef yeni bölümü bugün 29 Ekim Perşembe akşamı 20:00 'da ekranlara gelecek.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 88. yeni bölümünden fragman yayınlandı. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de yarışacak.

Masterchef 29 Ekim'de yayınlanacak yeni bölümü Çanakkale'de çekilmiştir.

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