Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 27 Eylül kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanlığını Tahsin kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Burcu oldu.

27 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler menemen yapılmasını istedi. En iyi menemeni yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.

27 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

27 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, menemen yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.

En beğenilen 4 tabak:

- Araz

- Tahsin

- Eren

- Burcu

4. olan yarışmacı : Araz

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Burcu

1. olan yarışmacı : Tahsin

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi menemeni Tahsin yaptı. Tahsin mavi takım kaptanı oldu. Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti.

MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN

TAHSİN KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURCU

27 Eylül Pazartesi yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

- Tahsin

- Hasan

- Eren

- Sergen

- Dilara

- Mert

-

-

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

- Burcu

- Araz

- Şükrü

- Emre

- Mustafa

-

-

-

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

Haberler.com - Gündem