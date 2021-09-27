Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler? - Haberler
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Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

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Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef'te bugün 27 Eylül günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Tahsin olurken kırmızı takım kaptanı için Tahsin, Burcu'yu seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...

Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 27 Eylül kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?

Mavi takım kaptanlığını Tahsin kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Burcu oldu.

Kaptanlık seçme oyununda jüriler menemen yapılmasını istedi. En iyi menemeni yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.

27 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, menemen yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.

En beğenilen 4 tabak:

  • - Araz
  • - Tahsin
  • - Eren
  • - Burcu

4. olan yarışmacı : Araz

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Burcu

1. olan yarışmacı : Tahsin

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi menemeni Tahsin yaptı. Tahsin mavi takım kaptanı oldu. Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti.

  • MAVİ TAKIM KAPTANI : TAHSİN
  • KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURCU

Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

27 Eylül Pazartesi yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde.

- Tahsin

- Hasan

- Eren

- Sergen

- Dilara

- Mert

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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

- Burcu

- Araz

- Şükrü

- Emre

- Mustafa

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Haber: Masterchef 27 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler? - Haberler
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