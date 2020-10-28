Masterchef 27 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?
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Masterchef 27 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

28.10.2020 00:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 00:48
Masterchef 27 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 27 Ekim Salı günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar beyin mousse yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Barbaros ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 1. ve 2. eleme adayları kimler?

27 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Ekim Salı 2020 dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştır. Ardından Kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynamıştır.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı. Barbaros 1. eleme adayı olarak kaptan Tanya'yı seçti. Yapılan oylamada Serhat'ın 4 oyu ve Furkan'ın 4 oyu oldu. Eşitlik olduğu için takım kaptanı Tanya 2. eleme adayı olarak Serhat'ı belirledi.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Barbaros

ELEME ADAYLARI:

Haftanın 1. eleme adayı : Tanya

Haftanın 2. eleme adayı : Serhat

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