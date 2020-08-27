MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?
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MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?

MasterChef Türkiye 2020'de, 27 Ağustos günü yarışmacılar ikinci MasterClass eğitimine katıldı. Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterClass'da 16 yarışmacı üç farklı tarif öğrendi. MasterClass menüsü ne oldu?

MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?
27.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:44

Somer Sivrioğlu, MasterChef'in ikinci MasterClass'ında yarışmacılardan salça ve turşu yapmalarını istedi. Bir eğitim olan MasterClass'da Somer Şef yarışmacılara, günün tariflerini nasıl yapacakları konusunda püf noktaları açıkladı. Yemeklerin, sofraların vazgeçilmez ürünleri salça ve turşu nasıl yapılır tüm detayları ile MasterChef'in MasterClass bölümünde yer aldı.

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

27 Ağustos günü MasterChef'de yarışmacılar yeni bir MasterClass'a katıldı. İkinci eğitimi ise Somer Şef verdi. Şefin 16 yarışamcıdan istediği ürünler ise şöyle:

- Domates salçası

- Biber salçası

- Turşu

MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?

MASTERCLASS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Master class, belirli bir disiplinin öğrencilerine, o disiplin uzmanı tarafından becerilerin geliştirildiği herhangi bir vesileyle verilen bir sınıf, eğitimdir.Bir uygulamanın ya da bilginin, bahsi geçen konunun uzmanı tarafından karşı tarafa verilen eğitimler ışığında, eğitim alan kişinin becerilerinin geliştirilmesidir. Konu hakkında uzman olan kişi, öğrencilerine eğitim verirken; öğrenciler tarafından uygulamalı olarak izlenir ve dinlenir. Öğrenciler uzmanın yönlendirmeleri ve tavsiyeleri doğrultusunda nasıl iş yapacağını öğrenir ve uygular. Ardından uzmanın yorumları ışığında yapılan iş tekrar gözden geçirilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar konunun üzerinde durulur.

MasterChef 27 Ağustos günün menüsü: MasterChef'te ikinci MasterClass konusu ne oldu?

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