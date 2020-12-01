Masterchef 25 bin TL'lik para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? 1 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Masterchef 25 bin TL'lik para ödülünü kim kazandı? İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor.

MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda kazanan takım ikinci tura yükseliyor. İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki, Bu akşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 25 bin TL'nin sahibi kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında ödül oyunu oynandı. Son üçe kalan Eray 25 bin TL'lik büyük öülün sahibi oldu.

MASTERCHEF PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Para ödülünü kazanan isim Eray oldu. Ödül oyununu kazanan takımın yarışmacıları bireysel olarak mücadele edecekler ve aralarından bir isim ödülün sahibi olacak. o kişi ise Eray oldu. Yaptığı Edirne tava ciğer ile jüri üyelerini etkiledi.