MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

17 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet etiği bölümde, kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden lezzetli köfte ile şeflerin karşısına çıkacak. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan takımı öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

MAVİ - KIRMIZI TAKIMLAR

Mavi takım kaptanı: Barbaros

Emir,

Özgür,

Sefa

Ebru

Kırmızı takım kaptanı: Serhat

Eray,

Ayyüce,

Uğur,