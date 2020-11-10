MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

10 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet etiği bölümde, kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan takım Mavi takım oldu.

ÖDÜL OYUNU İÇİN HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

Fava kazanan takım: Mavi takım

Kuşkonmaz kazanan takım: Kırmızı takım

Ispanaklı börek kazanan takım: Kırmızı takım

Etli bamya kazanan takım: Mavi takım

İrmik helvası kazanan takım: Mavi takım