MasterChef 23 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef hangi yemekler yapıldı?
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MasterChef 23 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef hangi yemekler yapıldı?

23.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:07
MasterChef 23 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef hangi yemekler yapıldı?

23 Kasım MasterChef yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Peki, MasterChef 23 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı Kaptanlık düellosunu kim kazandı?

Son 8 yarışmacı kalması ile birlikte finale adım adım giden yarışmacılar, birbirinden lezzetli tabaklar ile kaptanlık için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 23 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef hangi yemekler yapıldı?

23 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın en önemli oyunlarından biri olan kaptanlık için yarışmacılar büyük mücadele gösteriyor. Peki, 23 Kasım MasterChef kaptanlık mücadelesini kim kazandı? Henüz kaptanlık yarışması sonuçlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANMAKTA?

TV 8 ekranlarında Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe akşamları saat 20:00'da yayınlanmaktadır.

23 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ NELER?

Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında kaptanlık mücadelesi kazanmak için en iyi çiğ böreği yapmaları gerekecek.

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