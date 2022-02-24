Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? 2022 Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak? Hangi ayda başlıyor?

Masterchef 2022 ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Masterchef 2022 başvuruları başladı. Başvurular için bugün canlı yayında yeni numara açıklandı. Peki, Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef başvuruları için 2 yöntem bulunmaktadır. İlki Whatsapp hattı üzerinden videolu başvuru ve diğeri de web sitesi üzerinden videolu başvurudur. Whatsapp hattı üzerinden başvuru yapmak için öncelikle aşağıda paylaşacağımı numarayı rehberinize ekleyin. Ardından Whatsapp'a videonuzu gönderebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise web sitesi üzerinden videolu başvuru yapmaktır.

Masterchef 2021 finali 14 Ocak Cuma günü yapılmıştı. Masterchef 2022 yarışmasının başlama tarihi henüz açıklanmadı.

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