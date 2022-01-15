Masterchef 2022 için başvurular başladı. Bugün Masterchef 2021 finalinde 2022 başvuruları için telefon numarası ve detaylar paylaşıldı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Türkiye 2022 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Masterchef Whatsapp başvuru hattı numarası nedir? Videolu başvuru nasıl yapılır? merak etti. Peki, Masterchef 2022 başvuruları ne zamana kadar devam edecek? Başvuru numarası nedir? İşte bilgiler...

Masterchef 2022 başvuruları başladı. Başvurular için bugün canlı yayında yeni numara açıklandı. Peki, Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Masterchef Whatsapp başvuru hattı numarası nedir? Videolu başvuru nasıl yapılır? Masterchef whatsapp başvuru hattı numarası kaçtır? Masterchef başvuru linki var mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Masterchef başvuruları için 2 yöntem bulunmaktadır. İlki Whatsapp hattı üzerinden videolu başvuru ve diğeri de web sitesi üzerinden videolu başvurudur. Whatsapp hattı üzerinden başvuru yapmak için öncelikle aşağıda paylaşacağımı numarayı rehberinize ekleyin. Ardından Whatsapp'a videonuzu gönderebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise web sitesi üzerinden videolu başvuru yapmaktır.

Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası : 0549 890 88 88

Masterchef Videolu başvuru sitesi linki : www.tv8basvuru.com

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef 2022 yarışmasının başlama tarihi henüz açıklanmadı. Masterchef 2021 finali 14 Ocak Cuma günü yapılmıştı.

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