MasterChef 2021 Şükrü kaç yaşında, evli mi? MasterChef Şükrü kimdir? MasterChef Şükrü Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Şükrü, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Şükrü hakkında, MasterChef 2021 Şükrü kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Şükrü instagram hesabı ne? MasterChef Şükrü kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Şükrü hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Şükrü kimdir ve MasterChef 2021 Şükrü kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Şükrü kimdir? MasterChef Şükrü instagram hesabı ne? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR?

Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor. Şükrü Özsarı, Masterchef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır. Yarışmada jüriden iki evet alarak bir üst tura geçen ancak üçlü düelloda elenen Masterchef Şükrü, hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

Yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu alanı seçmekten asla pişman olmadığını söyleyen yarışmacı Şükrü Özsarı ciğer ile geçer not almaya çalıştı.

Bir erkek kardeşi ve bir ablası olan Özsarı'nın en büyük destekçisi ise ailesi ve yakınları. Özellikle sıkı bir Masterchef izleyicisi olan ablası, kardeşinin yarışmaya katılması için yönlendirmiş.

Üçlü düello turunda Şükrü Özsarı, Mehmet Ürker ve Hamza Mercimek ile kapıştı. Yarışmacılardan istenen yemek karnıyarık ve pilav yapması istendi. Bu turu ikinci olarak bitiren Şükrü Özsarı, bu sezon uygulanan yeni kurala göre Mehmet şefin seçimiyle final turuna çıktı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Şükrü @sozsari hesabından paylaşımlar yapıyor.