Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? MasterChef Türkiye birincisi bu sene belli oluyor! Canlı yayında Masterchef Türkiye kazananı belli oldu
Masterchef Türkiye bu sene 500'den fazla yemeğe sahne oldu ve 100 bin kişi arasından son ikiye kalan isimle son yemekler yapıldı. Merakla beklenen Masterchef final bölümü hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Masterchef 2020 birincisi kim oldu? MasterChef Türkiye şampiyonu bu sene belli oluyor!
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük ödülün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finale kısa bir zaman kaldı. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?
MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Masterchef'te yarışan Barbaros ile Serhat'ın puanları birbirine çok yakın.
Barbaros 118 puanla liderliğini sürdürüyor. Serhat'ın puanı ise 117.
Kazanan son tabaklarla belli oluyor...