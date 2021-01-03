Masterchef 2020 şampiyonu kim oldu? MasterChef Türkiye birincisi bu sene belli oluyor! Canlı yayında Masterchef Türkiye kazananı belli oldu

Masterchef Türkiye bu sene 500'den fazla yemeğe sahne oldu ve 100 bin kişi arasından son ikiye kalan isimle son yemekler yapıldı. Merakla beklenen Masterchef final bölümü hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Masterchef 2020 birincisi kim oldu? MasterChef Türkiye şampiyonu bu sene belli oluyor!