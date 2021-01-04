MasterChef 2020 ödülün sahibi kim oldu? Masterchef arabanın sahibi belli oldu mu? Serhat mı, Barbaros mu kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te bu akşam bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef'te merak edilen ödül ise bu akşam açıklandı. Masterchef hediye araba modeli ne? Masterchef 2020 birincisi ödülü araba hangi model ne kadar? MasterChef 2020 ödülün sahibi kim oldu? Masterchef arabanın sahibi belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef 2020 bu akşam ekranlara veda edecek. Masterchef hediye araba modeli ne? Masterchef 2020 birincisi ödülü araba hangi model ne kadar?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

Bu sene Masterchef birincisi bir arabanın sahibi ve kupayı kazanacak isim olacak.

MASTERCHEF HEDİYE ARABA MODELİ NEDİR?

MasterChef yarışmasında sona gelindi. Bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada imza yemekleri sonrası kazanan belli olmuş olacak.

MasterChef 2020 verilen araba modeli Jeep Renegade olarak dikkat çekti. Arabanın yaklaşık 300 BİN TL olduğu bilinmektedir.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL ARABANIN SAHİBİ KİM OLDU?

Masterchef'te arabaı kazanan isim Serhat Doğramacı oldu.