Masterchef 20 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler? - Haberler
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Masterchef 20 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

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Masterchef 20 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef'te bugün 20 Eylül günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Azize olurken kırmızı takım kaptanı için Azize, Hamza'yı seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 20 Eylül takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...

Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 20 Eylül kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mavi takım kaptanlığını Azize kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Hamza oldu.

20 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuk şiş yapılmasını istedi. En iyi 8 tabak seçiliyor.

1. aşamadaki en iyi 8 kişi (Üst tura geçen 8 isim) :

  • - Mert
  • - Azize
  • - Emre
  • - Ateş
  • - Sergen
  • - Mustafa
  • - Milhan
  • - Eren

Şimdi 2. aşamaya geçildi ve en iyi 4 isim açıklandı.

En iyi seçilen yarışmacılar:

  • Mert
  • Azize
  • Eren
  • Sergen

4. olan yarışmacı : Sergen

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Mert

1. olan yarışmacı : Azize

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI OLAN YARIŞMACI : AZİZE

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : HAMZA

Bu sonuçlara göre Azize mavi takım kaptanı seçildi. Azize, kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti ve kırmızı takım kaptanı Hamza oldu.

20 Eylül Pazartesi yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde.

Masterchef 20 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

  • - Azize
  • - Eren
  • - Hasan
  • - Sergen
  • - Burcu
  • - Mert
  • - Mustafa
  • - Ateş

  • - Hamza
  • - Araz
  • - Tahsin
  • - Emre
  • - Milhan
  • - Dilara
  • - Şükrü
  • - Safanur

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Haber: Masterchef 20 Eylül takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler? - Haberler
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