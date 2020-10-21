Masterchef 20 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?
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Masterchef 20 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

21.10.2020 00:36 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:40
Masterchef 20 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 20 Ekim Salı günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar Kuzu Sırtı yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Özgül ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 1. ve 2. eleme adayları kimler?

20 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Ekim Salı 2020 dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştır. Ardından Kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynamıştır.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Özgül 1. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi. Yapılan oylamada ise Sefa 2. eleme adayı oldu.

Dokunulmazlığı kazanan isim : ÖZGÜL

1. ELEME ADAYI KİM?

- BERKER

2. ELEME ADAYI KİM?

- SEFA

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Birinci eleme adayı olarak Berker'i seçti. Oylama sonucunda ikinci eleme adayı Sefa oldu.

1. eleme adayı : Berker

2. eleme adayı : Sefa

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Eray, Barbaros, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir, Ebru, Berker, Özgül, Sefa, Tanya

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