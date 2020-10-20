Masterchef 20 Ekim Emir ve Sefa'nın tabağı neden değerlendirmeye alınmadı? Emir ve Sefa hata mı yaptı?
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Masterchef 20 Ekim Emir ve Sefa'nın tabağı neden değerlendirmeye alınmadı? Emir ve Sefa hata mı yaptı?

20.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:51
Masterchef 20 Ekim Emir ve Sefa'nın tabağı neden değerlendirmeye alınmadı? Emir ve Sefa hata mı yaptı?

Masterchef 20 Ekim günü haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım 3-2 kazandı ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlığa gitti. Bireysel dokunulmazlıkta Emir ve Sefa2nın tabağı değerlendirilmedi? Peki neden değerlendirilmedi?

Bugün birinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve Emir-Sefa'nın tabakları değerlendirmeye alınmadı. Peki Emir ve Sefa neden değerlendirmeye alınmadı? Ne yaptılar? Hataları ne oldu?

EMİR VE SEFA'NIN TABAKLARI NEDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI?

Emir ve Sefa sonradan yağ soslarına bir şeyler kattıkları için değerlendirmeye alınmadı. Masterchef'te kural olarak süre bitmesinin ardından ellerini kaldırdıktan sonra yarışmacılar yemeklerine bir ilave katkı maddesi katamazlar. Kural gereği bu yasaktır. Bu bakımdan Emir ve Sefa'nın tabakları Şefler tarafından değerlendirmeye alınmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Özgül kazandı. Özgül şimdi 1. eleme adayı olarak Berker'in ismini söyledi.

Dokunulmazlığı kazanan isim : ÖZGÜL

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