Masterchef 20 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler dana etinden birbirinden lezzetli yemekler çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?