Masterchef 20 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazan? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
20.10.2020 21:16 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:19
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler dana etinden birbirinden lezzetli yemekler çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?
Masterchef'de bugün 20 Ekim Salı günü dokunulmazlık yarışı vardı. Mavi takımdan Eray ve kırmızı takımdan Emir kaptan olarak takımlarının başında yerini aldı. Peki hangi takım düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...
MASTERCHEF 20 EKİM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler dana etinden menü çıkarttılar. Şefler dana etinden çeşit çeşit yemek yapılmasını istediler.
15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Peki, mücadeleyi kim kazandı. Yayınlanan bölümde hangi takımın kazandığı belli değil. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ MAVİ TAKIM KADROSU
Eray,
Barbaros,
Furkan,
Serhat
Uğur
Esra
Ayyüce
YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU
Emir,
Ebru,
Berker,
Özgül,
Sefa,
Tanya