MasterChef 20 Ekim 1. dokunulmazlık kaç kaç bitti? Hangi takım kazandı? Düelloyu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim oynayacak?

MasterChef'te bugün iki takım arasında 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 20 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?