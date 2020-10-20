MasterChef 20 Ekim 1. dokunulmazlık kaç kaç bitti? Hangi takım kazandı? Düelloyu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim oynayacak?
MasterChef'te bugün iki takım arasında 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. Peki, 20 Ekim Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?
MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Seyirciler heyecanla yarışmayı takip etti. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı. Kaç kaç bitti? Tüm detaylar sizlerle...
20 EKİM MENÜSÜ NEDİR?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler dana etinden menü çıkarttılar. Şefler dana etinden çeşit çeşit yemek yapılmasını istediler. 5 farklı dana eti ile hazırlanan haşlama, tencere, fırın, ızgara bonfile ve katmer.
MASTERCHEF 20 EKİM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı 3-2 yendi. Yemekler ve kazanan takımlar şu şekilde:
Haşlama, kazanan takım : Mavi takım
Tencere yemeği, kazanan : Mavi takım
Fırın yemeği, kazanan takım: Kırmızı takım
Izgara bonfile, kazanan : Kırmızı takım
Tatlıda kazanan : Mavi takım
SONUÇ : MAVİ TAKIM 3 - 2 KIRMIZI TAKIM
Bu duruma göre 1. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış oldu. Şimdi kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.