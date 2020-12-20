Masterchef 20 Aralık Şalgam tarifleri! Şalgamla yapılan yemekler nelerdir? Şalgam ile yapılan en güzel yemek tarifleri!

Masterchef'te bugün şalgam kullanılarak birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin merak ettiği şalgamla yapılan yemekleri sizler için araştırdık. Peki en güzel şalgamlı yemekler nelerdir? Şalgamla yapılan yemek tarifi nedir? Şalgamla yapılan yemek için gerekli malzemeler nelerdir?