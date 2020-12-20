Masterchef 20 Aralık Şalgam tarifleri! Şalgamla yapılan yemekler nelerdir? Şalgam ile yapılan en güzel yemek tarifleri!
Masterchef'te bugün şalgam kullanılarak birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin merak ettiği şalgamla yapılan yemekleri sizler için araştırdık. Peki en güzel şalgamlı yemekler nelerdir? Şalgamla yapılan yemek tarifi nedir? Şalgamla yapılan yemek için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef'te bu akşam şalgam kullanılarak birbirinden güzel yemekler yapılacak. Peki en güzel şalgam tarifleri nelerdir? Şalgam ile yapılacak yemekler nedir?
MASTERCHEF ŞALGAM BASTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- 0.5 kg şalgam
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 0.25 kg yağlı koyun eti
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 limonun suyu
- 1 büyük boy soğan
- 2 buçuk su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
MASTERCHEF ŞALGAM BASTI NASIL YAPILIR?
Öncelikle şalgamların kabuğunu soyup iri şekilde doğruyoruz. Eti de aynı biçimde kesip tencereye atıyoruz. Buraya tereyağı ekleyip orta ateşte kavuruyoruz. Ardından halka biçiminde doğranmış soğanı da ekleyip pişirmeye devam ediyoruz.
Büyük parçalar halinde doğranan şalgamı ekliyoruz. 15 dakika kısıkta pişiriyoruz. Su, tuz ve karabiberi de tencereye ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Et ve şalgam yumuşadığında tencereyi alıyoruz. Yemek üzerine limon suyu serpebiliriz.
Afiyet olsun...