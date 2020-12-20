Masterchef 20 Aralık dokunulmazlığı (2. önlüğü) kim kazandı? Masterchef ilk 4'e kim girdi? Şalgam yemeklerinde kim birinci oldu?

20 Aralık Pazar günü MasterChef'te önlük kazanma heyecanı yaşanıyor. Peki, 20 Aralık Pazar MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef önlüğü kim kazandı? MasterChef'te kim elendi?

Emir dün ilk 4'e kalmıştı. Bu gün ise Serhat, Özgül, Barbaros ve Eray arasında yeni bir yarışma yapıldı. Yarışmanın sonucunda 1 kişi ilk 4'e kalmaya hak kazandı. Peki 20 Aralık Pazar önlüğü kazanan ikinci yarışmacı kim? Önlüğü kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu? Özgül mü? Eray mı?

MASTERCHEF 20 ARALIK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dün ilk önlüğü Emir kazanmıştı. Bugün ise önlüğü kazanan 2. isim belli olacak. Ardından geriye kalan 3 yarışmacıdan 1 kişi elenecek. Günün sonunda ilk 4'e kalacak olan isimler belli olacak.

Masterchef'te 20 Aralık dokunulmazlık oyununda Serhat, Eray, Özgül ve Barbaros mücadele etti. Şalgam ile yapılan en iyi yemekler şefler tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeye göre Masterchef 20 Aralık dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu. Barbaros 2. önlüğü kazandı ve ilk 4'e girmeyi garantiledi.

4. olan yarışmacı : Eray

3. olan yarışmacı : Serhat

2. olan yarışmacı : Özgül

1. olan yarışmacı : Barbaros

Buna göre 2. önlüğü kazanan isim Barbaros oldu. Emir'den sonra ilk 4'e girmeye hak kazanan isim Barbaros oldu.