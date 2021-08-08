Masterchef 2. gruptaki yarışmacılar kimler? 8 Ağustos Masterchef ikinci grupta yarışan yarışmacıların isimleri!

Masterchef'te bugün yeni grup yarışmacılar yarışıyor. Geçtiğimiz hafta ana kadroya giren 5 yarışmacı belli olmuştu. Bu hafta da aynı şekilde 5 kişi daha belli olacak ve ana kadroya giren toplam 10 yarışmacı belirlenmiş olacaktır. Peki, Masterchef 2. gruptaki yarışmacılar kimler? 8 Ağustos Masterchef ikinci grupta yarışan yarışmacıların isimleri! İşte detaylar...