Masterchef 2. gruptaki yarışmacılar kimler? 8 Ağustos Masterchef ikinci grupta yarışan yarışmacıların isimleri!
Masterchef'te bugün yeni grup yarışmacılar yarışıyor. Geçtiğimiz hafta ana kadroya giren 5 yarışmacı belli olmuştu. Bu hafta da aynı şekilde 5 kişi daha belli olacak ve ana kadroya giren toplam 10 yarışmacı belirlenmiş olacaktır. Peki, Masterchef 2. gruptaki yarışmacılar kimler? 8 Ağustos Masterchef ikinci grupta yarışan yarışmacıların isimleri! İşte detaylar...
Masterchef bu hafta yarışacak yarışmacıların isimleri merak ediliyor. Sizler için tüm yarışmacıların isimlerini paylaşacağız. Masterchef ana kadroya kimler katılacak?
MASTERCHEF ANA KADROYA SEÇİLEN İLK 5 YARIŞMACI KİMDİR?
Ana kadroya seçilen yarışmacılar şöyle:
- Fatma
- Milhan
- Dilara
- İbrahim
- Tunahan
8 AĞUSTOS MASTERCHEF 2. GRUPTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?
2. grupta yer alan yarışmacılar şu şekilde:
- Samet
- Hasan
- Kutay
- Merve
- Hüseyin
- Burcu
- Lara
- Şükrü
- Araz
- Ali
- Görkem
- Azize
- Pınar
- Hamza
- Zerda
Bu yarışmacılardan bir kişi bugün ana kadroya katılan 6. yarışmacı olacaktır.